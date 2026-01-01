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Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2024
Falanghina del Sannio (Campania)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas, susina, cedro, melissa e mentuccia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di pera, mela e pesca.
4 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Pasta e risotto con pesce, Pesce saltato, Pesce fritto, Carne bianca saltata, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
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|Aprile 2026