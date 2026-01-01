Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas, susina, cedro, melissa e mentuccia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, ananas, susina, cedro, melissa e mentuccia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, mela e pesca. Finale persistente con ricordi di pera, mela e pesca.

4 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia. 4 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.

