Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pesca, mela e ananas seguite da aromi di acacia, ginestra, sambuco, banana, pesca, kiwi e susina. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pesca, mela e ananas seguite da aromi di acacia, ginestra, sambuco, banana, pesca, kiwi e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pesca, mela e ananas. Finale persistente con ricordi di pesca, mela e ananas.

6 mesi in vasche d'acciaio. 6 mesi in vasche d'acciaio.

