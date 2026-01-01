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  Mitterberg Planties Weiss 2024, St. Quirinus (Italia)

Mitterberg Planties Weiss 2024

St. Quirinus (Italia)

(Alto Adige)
Johanniter, Bronner, Aromera
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

(Alto Adige)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pesca, mela e ananas seguite da aromi di acacia, ginestra, sambuco, banana, pesca, kiwi e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pesca, mela e ananas.

6 mesi in vasche d'acciaio.

Alcol: 13%

Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con verdure e crostacei, Zuppe di verdure, Crostacei saltati, Uova

Calice consigliato Vini Bianchi Giovani e Freschi 10 °C
(Vini Bianchi Giovani e Freschi)

Aprile 2026


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