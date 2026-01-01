Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, camomilla, elicriso, pesca, pera, cera d'api, burro, pralina, tiglio, mandorla, pietra focaia e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, camomilla, elicriso, pesca, pera, cera d'api, burro, pralina, tiglio, mandorla, pietra focaia e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e pompelmo. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e pompelmo.

Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia. Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia.

