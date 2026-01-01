|
Falanghina del Sannio Taburno Libero B Particella 148 2021
Falanghina del Sannio (Campania)
|
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, camomilla, elicriso, pesca, pera, cera d'api, burro, pralina, tiglio, mandorla, pietra focaia e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e pompelmo.
Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14%
|
Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca stufata, Pesce alla griglia, Zuppe di funghi
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Aprile 2026