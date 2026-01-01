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Aglianico del Taburno Orazio 2022
Aglianico del Taburno (Campania)
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Aglianico (85%), Piedirosso (15%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mirtillo e violetta seguite da aromi di ciclamino, prugna, lampone, mora, melagrana e carruba.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e lampone.
36 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Carne arrosto, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Aprile 2026