Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mirtillo e violetta seguite da aromi di ciclamino, prugna, lampone, mora, melagrana e carruba. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mirtillo e violetta seguite da aromi di ciclamino, prugna, lampone, mora, melagrana e carruba.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e lampone. Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e lampone.

36 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia. 36 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.

