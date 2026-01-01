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  Alto Adige Pinot Nero Quirinus 2022, St. Quirinus (Italia)

Alto Adige Pinot Nero Quirinus 2022

St. Quirinus (Italia)

(Alto Adige)
Pinot Nero
Vino Rosso Vino Rosso Punteggio: ✧✧✧✧

(Alto Adige)
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e lampone seguite da aromi di rosa, fragola, mirtillo, tabacco, macis, cacao, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.

12 mesi in botte, barrique e anfore di terracotta.

Alcol: 13,5%

Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Carne arrosto, Formaggi

Calice consigliato Vini Rossi Corposi o Maturi 18 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)

Aprile 2026


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