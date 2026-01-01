Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e lampone seguite da aromi di rosa, fragola, mirtillo, tabacco, macis, cacao, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e lampone seguite da aromi di rosa, fragola, mirtillo, tabacco, macis, cacao, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.

12 mesi in botte, barrique e anfore di terracotta. 12 mesi in botte, barrique e anfore di terracotta.

