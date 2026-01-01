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Carmignano Villa di Capezzana 2021
Carmignano (Toscana)
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Sangiovese (80%), Cabernet Sauvignon (20%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✭
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e ribes seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, cuoio, cardamomo, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e ribes.
16 mesi in botte, almeno 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 14,5%
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Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Carne alla griglia, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Aprile 2026
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