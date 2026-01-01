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Aglianico del Taburno Rosato TabaRosa 2024
Aglianico del Taburno (Campania)
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Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e susina seguite da aromi di rosa, ciclamino, mora, melagrana e pesca.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina.
4 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Pasta con pesce, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Zuppe di pesce, Zuppe di funghi
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
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|Aprile 2026