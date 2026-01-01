Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, limone e acacia seguite da aromi di pera, melone, menta, tiglio e minerale. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, limone e acacia seguite da aromi di pera, melone, menta, tiglio e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela verde, limone e pera. Finale persistente con ricordi di mela verde, limone e pera.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

