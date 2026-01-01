|
Thumos 2024
(Campania)
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e biancospino seguite da aromi di ginestra, nespola, pera, susina, cedro, ananas, cappero e mentuccia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e nespola.
5 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Pasta con pesce, Pesce alla griglia, Carne bianca saltata, Zuppe di funghi
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Aprile 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2015
| ✧✧✧✧
| Settembre 2016
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧❂
| Aprile 2026
| --