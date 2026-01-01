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  Alto Adige Sauvignon Planitzing 2024, St. Quirinus (Italia)

Alto Adige Sauvignon Planitzing 2024

St. Quirinus (Italia)

(Alto Adige)
Sauvignon Blanc
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧✧

(Alto Adige)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, ananas, pompelmo, pera, mela, ortica, foglia di pomodoro, fiore di bosso, peperone verde e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.

Fermentazione in vasche d'acciaio, botte e anfora. 6 mesi in vasche d'acciaio, botte e anfora.

Alcol: 14%

Antipasti di crostacei e verdure, Pasta e risotto con crostacei e verdure, Crostacei saltati, Carne bianca saltata con funghi

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 10 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Aprile 2026


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