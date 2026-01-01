Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, ananas, pompelmo, pera, mela, ortica, foglia di pomodoro, fiore di bosso, peperone verde e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, ananas, pompelmo, pera, mela, ortica, foglia di pomodoro, fiore di bosso, peperone verde e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e frutto della passione.

Fermentazione in vasche d'acciaio, botte e anfora. 6 mesi in vasche d'acciaio, botte e anfora. Fermentazione in vasche d'acciaio, botte e anfora. 6 mesi in vasche d'acciaio, botte e anfora.

