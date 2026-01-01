Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mora, mirtillo, tabacco, cacao, cannella, liquirizia, macis, cuoio, grafite, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mora, mirtillo, tabacco, cacao, cannella, liquirizia, macis, cuoio, grafite, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e mora. Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e mora.

36 mesi in vasche d'acciaio, 18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. 36 mesi in vasche d'acciaio, 18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.

