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Aglianico del Taburno Riserva Vigna Cataratte 2020
Aglianico del Taburno (Campania)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mora, mirtillo, tabacco, cacao, cannella, liquirizia, macis, cuoio, grafite, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e mora.
36 mesi in vasche d'acciaio, 18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 14%
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Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi e Molto Maturi)
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