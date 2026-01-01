|
Ghiaie della Furba 2021
(Toscana)
|
Cabernet Sauvignon (40%), Syrah (35%), Merlot (25%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e viola appassita seguite da aromi di prugna, mirtillo, mora, cacao, tabacco, liquirizia, cipria, cuoio, pepe nero, macis, vaniglia ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna.
18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Selvaggina, Stufati e brasati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Aprile 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|1999
| ✧✧✧✧✭
| Numero 6, Marzo 2003
| --
|2017
| ✧✧✧✧✭
| Aprile 2022
| --
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Aprile 2026
| --