Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e viola appassita seguite da aromi di prugna, mirtillo, mora, cacao, tabacco, liquirizia, cipria, cuoio, pepe nero, macis, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e viola appassita seguite da aromi di prugna, mirtillo, mora, cacao, tabacco, liquirizia, cipria, cuoio, pepe nero, macis, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna. Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna.

18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia. 18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.

