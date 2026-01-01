|
Cilento Fiano Crai 2024
Cilento (Campania)
|
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, nespola, susina, mandarino, nocciola e rosmarino.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e ananas.
5 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Pasta con pesce, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Zuppe di funghi, Sformati di verdure, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Aprile 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2013
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2016
| --
|2014
| ✧✧✧✧
| Settembre 2016
| --
|2015
| ✧✧✧✧
| Settembre 2016
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2025
| --
|2023
| ✧✧✧✧
| Gennaio 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✧❂
| Aprile 2026
| --