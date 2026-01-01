Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di mango, susina, cedro, mela, pera, burro, brioche, cera d'api, pralina, pietra focaia e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di mango, susina, cedro, mela, pera, burro, brioche, cera d'api, pralina, pietra focaia e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e mango. Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e mango.

Fermentazione in barrique, 12 mesi in barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio. Fermentazione in barrique, 12 mesi in barrique, 6 mesi in vasche d'acciaio.

