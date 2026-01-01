Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e bergamotto seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, nespola, pera, pesca, cedro, melone, melissa, elicriso, cera d'api, nocciola, mandorla, pietra focaia e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e bergamotto seguite da aromi di biancospino, camomilla, ginestra, nespola, pera, pesca, cedro, melone, melissa, elicriso, cera d'api, nocciola, mandorla, pietra focaia e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e nespola. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e nespola.

Fermentazione in barrique. Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia. Fermentazione in barrique. Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia.

