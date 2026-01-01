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Falanghina del Sannio Taburno Vendemmia Tardiva Libero T Particella 031 2021
Falanghina del Sannio (Campania)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, ginestra, camomilla, mango, ananas, pera, nespola, cedro, pesca, papaia, tiglio, mandorla, pietra focaia e vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e pompelmo.
Fermentazione in barrique. Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia.
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Alcol: 14%
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Paste ripiene con pesce, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Stufati di pesce con funghi, Zuppe di funghi, Sformati di verdure
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Aprile 2026