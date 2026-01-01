Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, ginestra, camomilla, mango, ananas, pera, nespola, cedro, pesca, papaia, tiglio, mandorla, pietra focaia e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, ginestra, camomilla, mango, ananas, pera, nespola, cedro, pesca, papaia, tiglio, mandorla, pietra focaia e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e pompelmo. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e pompelmo.

Fermentazione in barrique. Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia. Fermentazione in barrique. Una piccola parte matura per 3 mesi in barrique, 24 mesi in bottiglia.

