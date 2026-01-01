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Piscrai 2024
(Campania)
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Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di melagrana, susina, fragola e corbezzolo.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e melagrana.
Maturazione in vasche d'acciaio.
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Alcol: 12%
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Pasta con carne e pesce, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Latticini
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
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|Aprile 2026
|Altre Annate
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|DiWineTaste
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