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Lavaux Rouge Àmesamis 2024
Domaine Montimbert (Svizzera)
Lavaux (Vaud)
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Garanoir (30%), Galotta (30%), Diolinoir (20%), Gamaret (20%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e mirtillo seguite da aromi di violetta, garofano, lampone, mora, macis, cioccolato e vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e mirtillo.
10 mesi in botte.
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Alcol: 12%
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Paste ripiene con carne, Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Aprile 2026