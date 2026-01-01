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Aglianico del Taburno Riserva Grave Mora 2019
Aglianico del Taburno (Campania)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e mora seguite da viola appassita, mirtillo, lampone, fragola, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, catrame, pepe rosa, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e mora.
18 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 14,5%
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Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne, Formaggi stagionati
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi e Molto Maturi)
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