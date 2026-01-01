Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
×
Prima Pagina Eventi Guida dei Vini Vino del Giorno Aquavitae Guida ai Luoghi del Vino Podcast Sondaggi EnoGiochi EnoForum Il Servizio del Vino Alcol Test
DiWineTaste in Twitter DiWineTaste in Instagram DiWineTaste Mobile per Android DiWineTaste Mobile per iOS Diventa Utente Registrato Abbonati alla Mailing List Segnala DiWineTaste a un Amico Scarica la DiWineTaste Card
Chi Siamo Scrivici Arretrati Pubblicità Indice Generale
Informativa sulla Riservatezza
 
☰ Menu



 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

  Sicilia Rosso Lannì 2024, Alagna (Italia)

Sicilia Rosso Lannì 2024

Alagna (Italia)

(Sicilia)
Nero d'Avola, Merlot, Syrah
Vino Rosso Vino Rosso Punteggio: ✧✧✧

(Sicilia)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, carruba, mirtillo, tabacco e vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.

Maturato in botti utilizzate per la produzione di vini liquorosi.

Alcol: 14%

Paste ripiene con carne, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati

Calice consigliato Vini Rossi Corposi o Maturi 18 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)

Maggio 2026


 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2017   ✧✧✧     Febbraio 2021       --    
2020   ✧✧✧     Maggio 2023       --    
2022   ✧✧✧     Febbraio 2025       --    
2024   ✧✧✧     Maggio 2026       --    

Altri vini di Alagna 


Disponibile anche dal cellulare: https://www.DiWineTaste.com/mobile

Elenco dei Vini



I Sondaggi di DiWineTaste
Dove preferisci acquistare il vino?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Quale tipo di vino preferisci consumare nel mese di Maggio?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Nella scelta di un vino, quant'è importante la denominazione?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   


☰ Menu

Informativa sulla Riservatezza

Scarica la tua DiWineTaste Card gratuita  :  Controlla il tuo Tasso Alcolemico  :  Segui DiWineTaste Segui DiWineTaste su Twitter Segui DiWineTaste su Instagram

Scarica DiWineTaste
Copyright © 2002-2026 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste.
♦ DiWineTaste è composto con 2ε dal 2002 ♦