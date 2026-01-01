|
Sicilia Rosso Lannì 2024
(Sicilia)
|
Nero d'Avola, Merlot, Syrah
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✭
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e mora seguite da aromi di viola appassita, carruba, mirtillo, tabacco e vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.
Maturato in botti utilizzate per la produzione di vini liquorosi.
|
|
Alcol: 14%
|
Paste ripiene con carne, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Maggio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2017
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2021
| --
|2020
| ✧✧✧✭
| Maggio 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2025
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Maggio 2026
| --