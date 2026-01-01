Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di violetta, peonia, mirtillo, cioccolato, macis, tabacco, grafite e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, ribes e amarena seguite da aromi di violetta, peonia, mirtillo, cioccolato, macis, tabacco, grafite e vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, ribes e amarena. Finale persistente con ricordi di prugna, ribes e amarena.

6 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. 6 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.

