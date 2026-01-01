Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e fragola seguite da aromi di violetta, garofano, rosa, lampone, mirtillo, cioccolato, tabacco e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e fragola seguite da aromi di violetta, garofano, rosa, lampone, mirtillo, cioccolato, tabacco e vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola.

10 mesi in barrique. 10 mesi in barrique.

