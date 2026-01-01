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Monferrato Rosso Le Grive 2024
Monferrato (Piemonte)
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Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e fragola seguite da aromi di violetta, garofano, rosa, lampone, mirtillo, cioccolato, tabacco e vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola.
10 mesi in barrique.
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Alcol: 14,5%
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Pasta con carne, Stufati di carne con funghi, Carne arrosto, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Maggio 2026
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