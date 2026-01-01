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Montenibbio 2023
(Umbria)
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Merlot (50%), Sangiovese (50%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e ribes seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, cioccolato, tabacco, sandalo, vaniglia ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e ribes.
9 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Carne arrosto, Formaggi stagionati
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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