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Alto Adige Pinot Nero Riserva Lafoa 2022
(Alto Adige)
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Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e fragola seguite da aromi di rosa, violetta, ciclamino, lampone, corbezzolo, cioccolato, cannella, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola.
Fermentazione in botte. 16 mesi in barrique.
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Alcol: 13,5%
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Paste ripiene con carne e funghi, Carne bianca arrosto, Stufati di carne con funghi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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