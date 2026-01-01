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Solengo 2022
(Toscana)
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Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Sangiovese
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
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Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di violetta, peonia, mirtillo, mora, cacao, tabacco, cipria, ginepro, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna.
18 mesi in barrique.
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Alcol: 14,5%
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Selvaggina, Brasati e stufati di carne, Carne arrosto, Formaggi stagionati
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Maggio 2026
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|DiWineTaste
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