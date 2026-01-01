Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di violetta, peonia, mirtillo, mora, cacao, tabacco, cipria, ginepro, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e prugna seguite da aromi di violetta, peonia, mirtillo, mora, cacao, tabacco, cipria, ginepro, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna. Finale molto persistente con lunghi ricordi di ribes, amarena e prugna.

18 mesi in barrique. 18 mesi in barrique.

