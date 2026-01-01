Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito e gradevole, apre con note di uva passa, confettura di fichi e caramello seguite da aromi di scorza d'agrume, miele, dattero e mandorla. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di uva passa, confettura di fichi e caramello seguite da aromi di scorza d'agrume, miele, dattero e mandorla.

Attacco dolce e morbido, equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco dolce e morbido, equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva passa, confettura di fichi e caramello. Finale persistente con ricordi di uva passa, confettura di fichi e caramello.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

