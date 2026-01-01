|
Mosito
(Sicilia)
|
Moscato d'Alessandria
| Vino Fortificato/Liquoroso
|Punteggio: ✧✧✧
|
Giallo ambra intenso e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di uva passa, confettura di fichi e caramello seguite da aromi di scorza d'agrume, miele, dattero e mandorla.
Attacco dolce e morbido, equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva passa, confettura di fichi e caramello.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 16,5%
|
Crostate di frutta secca, Pasticceria secca, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
14 °C
|(Vini Dolci e Passiti)
|
|Maggio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|S.A.
| ✧✧✧
| Febbraio 2025
| --
|S.A.
| ✧✧✧
| Maggio 2026
| --