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Marsala Superiore Garibaldi Dolce Baglio Baiata
Marsala (Sicilia)
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Grillo, Catarratto, Inzolia
| Vino Fortificato/Liquoroso
|Punteggio: ✧✧✧✭
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Mogano intenso e sfumature mogano, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di rancio, fico secco e caramello seguite da aromi di scorza d'agrume, dattero, cuoio, mandorla e smalto.
Attacco dolce e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di fico secco, dattero e caramello.
Maturazione in botte.
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Alcol: 18,5%
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Crostate di frutta secca e confetture, Pasticceria secca
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|Calice consigliato
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15 °C
|(Vini Liquorosi)
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|Maggio 2026
|Altre Annate
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|DiWineTaste
|Lettori
|S.A.
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| Novembre 2017
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|S.A.
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| Febbraio 2025
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|S.A.
| ✧✧✧✭
| Maggio 2026
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