Mogano intenso e sfumature mogano, poco trasparente. Mogano intenso e sfumature mogano, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di rancio, fico secco e caramello seguite da aromi di scorza d'agrume, dattero, cuoio, mandorla e smalto. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di rancio, fico secco e caramello seguite da aromi di scorza d'agrume, dattero, cuoio, mandorla e smalto.

Attacco dolce e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco dolce e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di fico secco, dattero e caramello. Finale persistente con ricordi di fico secco, dattero e caramello.

Maturazione in botte. Maturazione in botte.

