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Amarsa
(Sicilia)
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Grillo, Catarratto, Inzolia
| Vino Fortificato/Liquoroso
|Punteggio: ✧✧✧✭
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Mogano brillante e sfumature mogano, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di scorza d'agrume, genziana e caramello seguite da aromi di arancia, fico secco, dattero, mandorla e vaniglia.
Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole nota amara.
Finale persistente con ricordi di genziana, arancia e caramello.
Prodotto con Marsala Fine al quale sono aggiunti aromi.
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Alcol: 21%
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Crostate di frutta secca, Pasticceria secca
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|Calice consigliato
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16 °C
|(Vini Liquorosi)
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|Maggio 2026
|Altre Annate
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|DiWineTaste
|Lettori
|S.A.
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| Maggio 2023
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|S.A.
| ✧✧✧✭
| Maggio 2026
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