Mogano brillante e sfumature mogano, abbastanza trasparente. Mogano brillante e sfumature mogano, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di scorza d'agrume, genziana e caramello seguite da aromi di arancia, fico secco, dattero, mandorla e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di scorza d'agrume, genziana e caramello seguite da aromi di arancia, fico secco, dattero, mandorla e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole nota amara. Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole nota amara.

Finale persistente con ricordi di genziana, arancia e caramello. Finale persistente con ricordi di genziana, arancia e caramello.

Prodotto con Marsala Fine al quale sono aggiunti aromi. Prodotto con Marsala Fine al quale sono aggiunti aromi.

