Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di ginestra, pera, mela, susina, nocciola, con un accenno di vaniglia e minerale. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di ginestra, pera, mela, susina, nocciola, con un accenno di vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e pera. Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e pera.

3 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia. 3 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.

