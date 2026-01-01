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Vitalonga Chardonnay 2024
(Umbria)
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Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di ginestra, pera, mela, susina, nocciola, con un accenno di vaniglia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e pera.
3 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.
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Alcol: 12,5%
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Pasta con pesce e crostacei, Pesce fritto, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Latticini, Sformati di verdure
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|Calice consigliato
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11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Maggio 2026
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