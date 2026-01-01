Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, cedro e acacia seguite da aromi di mango, ananas, pompelmo, pera, mela, pesca, susina, tiglio, nocciola e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, cedro e acacia seguite da aromi di mango, ananas, pompelmo, pera, mela, pesca, susina, tiglio, nocciola e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, cedro e mango. Finale persistente con ricordi di banana, cedro e mango.

Fermentazione e maturazione in botte per 7 mesi, 1 mese in bottiglia. Fermentazione e maturazione in botte per 7 mesi, 1 mese in bottiglia.

