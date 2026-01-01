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Alto Adige Chardonnay Since 83 2024
(Alto Adige)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, cedro e acacia seguite da aromi di mango, ananas, pompelmo, pera, mela, pesca, susina, tiglio, nocciola e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di banana, cedro e mango.
Fermentazione e maturazione in botte per 7 mesi, 1 mese in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Pasta con pesce e crostacei, Pesce stufato con funghi, Zuppe di funghi, Carne bianca saltata
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Maggio 2026
|Altre Annate
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|DiWineTaste
|Lettori
|2023
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| Giugno 2025
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|2024
| ✧✧✧✧✭
| Maggio 2026
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