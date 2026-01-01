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Alto Adige Pinot Bianco Riserva Eppan-Berg 2023
(Alto Adige)
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Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pesca e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, pompelmo, ananas, cedro, melissa, nocciola, menta, minerale e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pompelmo.
Fermentazione e maturazione per 10 mesi in botte.
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Alcol: 13,5%
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Pasta con pesce, Risotto con crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Pesce fritto
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Maggio 2026