Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pesca e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, pompelmo, ananas, cedro, melissa, nocciola, menta, minerale e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pesca e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, pompelmo, ananas, cedro, melissa, nocciola, menta, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pompelmo. Finale persistente con ricordi di mela, pesca e pompelmo.

Fermentazione e maturazione per 10 mesi in botte. Fermentazione e maturazione per 10 mesi in botte.

