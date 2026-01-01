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Alto Adige Chardonnay Lafoa 2024
(Alto Adige)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, pesca e acacia seguite da aromi di mango, mela, pera, ananas, melone, pompelmo, cedro, susina, nocciola, burro, minerale e vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di banana, pesca e mango.
Fermentazione in barrique. 10 mesi in barrique, 6 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Paste ripiene con pesce, Pesce alla griglia, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Maggio 2026
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