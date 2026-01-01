Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito e gradevole, apre con note di artemisia, ciliegia sotto spirito e mora seguite da aromi di arancia, cannella, china e vaniglia. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di artemisia, ciliegia sotto spirito e mora seguite da aromi di arancia, cannella, china e vaniglia.

Attacco dolce e giustamente tannico, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza e accenno di amaro. Attacco dolce e giustamente tannico, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza e accenno di amaro.

Finale persistente con ricordi di ciliegia sotto spirito, mora e artemisia. Finale persistente con ricordi di ciliegia sotto spirito, mora e artemisia.

Prodotto con vino da uve rosse al quale sono aggiunti aromi. Prodotto con vino da uve rosse al quale sono aggiunti aromi.

