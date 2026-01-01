|
Vermouth Rosso
(Sicilia)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di artemisia, ciliegia sotto spirito e mora seguite da aromi di arancia, cannella, china e vaniglia.
Attacco dolce e giustamente tannico, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza e accenno di amaro.
Finale persistente con ricordi di ciliegia sotto spirito, mora e artemisia.
Prodotto con vino da uve rosse al quale sono aggiunti aromi.
|
|
Alcol: 16,5%
|
Aperitivi, Antipasti di formaggi e frutta secca
|
|Calice consigliato
|
15 °C
|(Vini Liquorosi)
|
|Maggio 2026
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|S.A.
| ✧✧✧
| Novembre 2017
| --
|S.A.
| ✧✧✧
| Maggio 2023
| --
|S.A.
| ✧✧✧
| Maggio 2026
| --