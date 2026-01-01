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  Vitalonga Rosé 2024, Tenuta Vitalonga (Italia)

Vitalonga Rosé 2024

Tenuta Vitalonga (Italia)

(Umbria)
Merlot (50%), Cabernet Sauvignon (50%)
Vino Rosato Vino Rosato Punteggio: ✧✧✧

(Umbria)
Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di ciclamino, mirtillo, pompelmo rosa e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

Maturazione in vasche d'acciaio.

Alcol: 12,5%

Pasta con carne e legumi, Pesce stufato con funghi, Carne bianca arrosto, Zuppe di pesce

Calice consigliato Vini Rosati Giovani e Freschi 12 °C
(Vini Rosati Giovani e Freschi)

Maggio 2026


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