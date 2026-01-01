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Vitalonga Rosé 2024
(Umbria)
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Merlot (50%), Cabernet Sauvignon (50%)
| Vino Rosato
|Punteggio: ✧✧✧✭
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Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di ciclamino, mirtillo, pompelmo rosa e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.
Maturazione in vasche d'acciaio.
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Alcol: 12,5%
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Pasta con carne e legumi, Pesce stufato con funghi, Carne bianca arrosto, Zuppe di pesce
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
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|Maggio 2026
|Altre Annate
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|DiWineTaste
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