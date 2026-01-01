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Marsala Superiore S.O.M. Baglio Baiata
Marsala (Sicilia)
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Grillo, Catarratto, Inzolia
| Vino Fortificato/Liquoroso
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Giallo ambra scuro e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di rancio, fico secco e caramello seguite da aromi di dattero, scorza d'agrume, miele, cuoio, mallo di noce, mandorla e vaniglia.
Attacco fresco con accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di fico secco, dattero e caramello.
Almeno 2 anni in botte.
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Alcol: 18,5%
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Formaggi stagionati
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|Calice consigliato
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16 °C
|(Vini Liquorosi)
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|Maggio 2026
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|DiWineTaste
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|S.A.
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