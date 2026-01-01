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  Marsala Superiore S.O.M. Baglio Baiata, Alagna (Italia)

Marsala Superiore S.O.M. Baglio Baiata

Alagna (Italia)

Marsala (Sicilia)
Grillo, Catarratto, Inzolia
Vino Fortificato/Liquoroso Vino Fortificato/Liquoroso Punteggio: ✧✧✧✧

Marsala (Sicilia)
Giallo ambra scuro e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di rancio, fico secco e caramello seguite da aromi di dattero, scorza d'agrume, miele, cuoio, mallo di noce, mandorla e vaniglia.

Attacco fresco con accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di fico secco, dattero e caramello.

Almeno 2 anni in botte.

Alcol: 18,5%

Formaggi stagionati

Calice consigliato Vini Liquorosi 16 °C
(Vini Liquorosi)

Maggio 2026


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