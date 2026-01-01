Giallo ambra scuro e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente. Giallo ambra scuro e sfumature giallo ambra, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di rancio, fico secco e caramello seguite da aromi di dattero, scorza d'agrume, miele, cuoio, mallo di noce, mandorla e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di rancio, fico secco e caramello seguite da aromi di dattero, scorza d'agrume, miele, cuoio, mallo di noce, mandorla e vaniglia.

Attacco fresco con accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco con accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di fico secco, dattero e caramello. Finale persistente con ricordi di fico secco, dattero e caramello.

Almeno 2 anni in botte. Almeno 2 anni in botte.

