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  Loazzolo Piasa Rischei 2022, Forteto della Luja (Italia)

Loazzolo Piasa Rischei 2022

Forteto della Luja (Italia)

Loazzolo (Piemonte)
Moscato Bianco
Vino Dolce/Passito Vino Dolce/Passito Punteggio: ✧✧✧✧✧

Loazzolo (Piemonte)
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e scorza d'agrume seguite da aromi di confettura di mele cotogne, confettura di pesche, confettura di pere, dattero, fico secco, litchi, canditi, miele, lavanda, salvia, mandorla, smalto e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca secca e confettura di mele cotogne.

Oltre 24 mesi in botte.

Alcol: 11,5%

Pasticceria secca, Crostate di confetture, Formaggi stagionati e piccanti

Calice consigliato Vini Dolci e Passiti 15 °C
(Vini Dolci e Passiti)

Maggio 2026


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