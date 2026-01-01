Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e scorza d'agrume seguite da aromi di confettura di mele cotogne, confettura di pesche, confettura di pere, dattero, fico secco, litchi, canditi, miele, lavanda, salvia, mandorla, smalto e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e scorza d'agrume seguite da aromi di confettura di mele cotogne, confettura di pesche, confettura di pere, dattero, fico secco, litchi, canditi, miele, lavanda, salvia, mandorla, smalto e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca secca e confettura di mele cotogne. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca secca e confettura di mele cotogne.

Oltre 24 mesi in botte. Oltre 24 mesi in botte.

