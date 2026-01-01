|
Riri Extra Dry
(Sicilia)
|
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di mela, pera e ginestra seguite da aromi di biancospino, agrumi e susina.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole accenno di dolcezza.
Finale abbastanza persistente con ricordi di mela, pera e susina.
Prodotto con il metodo Charmat.
|
|
Alcol: 0%
|
Aperitivi, Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con verdure, Pesce saltato
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|
|Maggio 2026