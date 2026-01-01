Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito e gradevole, apre con note di mela, pera e ginestra seguite da aromi di biancospino, agrumi e susina. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di mela, pera e ginestra seguite da aromi di biancospino, agrumi e susina.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole accenno di dolcezza. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole accenno di dolcezza.

Finale abbastanza persistente con ricordi di mela, pera e susina. Finale abbastanza persistente con ricordi di mela, pera e susina.

Prodotto con il metodo Charmat. Prodotto con il metodo Charmat.

