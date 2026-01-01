Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, albicocca e litchi seguite da aromi di rosa bianca, ginestra, pesca, mela, pera, cedro, citronella e salvia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, albicocca e litchi seguite da aromi di rosa bianca, ginestra, pesca, mela, pera, cedro, citronella e salvia.

Attacco dolce e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole effervescenza. Attacco dolce e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole effervescenza.

Finale persistente con ricordi di uva, albicocca e litchi. Finale persistente con ricordi di uva, albicocca e litchi.

Fermentazione in vasche d'acciaio. Fermentazione in vasche d'acciaio.

