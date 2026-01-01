Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, gelsomino, mango, litchi, pera, mela, nespola, ananas, pompelmo, zenzero, noce moscata e salvia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, gelsomino, mango, litchi, pera, mela, nespola, ananas, pompelmo, zenzero, noce moscata e salvia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di uva, pesca e mango. Finale persistente con ricordi di uva, pesca e mango.

12 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia. 12 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.

