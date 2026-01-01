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Alto Adige Gewürztraminer Lafoa 2023
(Alto Adige)
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, gelsomino, mango, litchi, pera, mela, nespola, ananas, pompelmo, zenzero, noce moscata e salvia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di uva, pesca e mango.
12 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Pesce alla griglia, Crostacei alla griglia, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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