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Alto Adige Sauvignon Lafoa 2024
(Alto Adige)
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Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, rosa gialla, ginestra, pompelmo, ananas, mela, pera, ortica, fiore di bosso, peperone verde, foglia di pomodoro, zenzero, minerale e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e pompelmo.
Parte del vino è fermentato e maturato in barrique. Maturazione per 8 mesi.
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Alcol: 13,5%
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Pasta con pesce, Carne bianca saltata, Pesce stufato, Zuppe di funghi, Pesce fritto, Latticini
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|Calice consigliato
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12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
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|Maggio 2026
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