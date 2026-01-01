Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, rosa gialla, ginestra, pompelmo, ananas, mela, pera, ortica, fiore di bosso, peperone verde, foglia di pomodoro, zenzero, minerale e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di acacia, rosa gialla, ginestra, pompelmo, ananas, mela, pera, ortica, fiore di bosso, peperone verde, foglia di pomodoro, zenzero, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e pompelmo. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva spina, pesca e pompelmo.

Parte del vino è fermentato e maturato in barrique. Maturazione per 8 mesi. Parte del vino è fermentato e maturato in barrique. Maturazione per 8 mesi.

