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Terra di Confine 2022
(Umbria)
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Montepulciano (70%), Merlot (30%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e ribes seguite da aromi di violetta, peonia, mirtillo, tabacco, cioccolato, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e ribes.
12 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia.
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Alcol: 14,5%
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Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rosati Corposi e Maturi)
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|Maggio 2026
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