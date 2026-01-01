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  Phiculle 2022, Tenuta Vitalonga (Italia)

Phiculle 2022

Tenuta Vitalonga (Italia)

(Umbria)
Cabernet Sauvignon (70%), Sangiovese (30%)
Vino Rosso Vino Rosso Punteggio: ✧✧✧✧

(Umbria)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, cipria, cuoio, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna.

15 mesi in barrique, almeno 12 mesi in bottiglia.

Alcol: 15%

Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi stagionati

Calice consigliato Vini Rossi Corposi o Maturi 18 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)

Maggio 2026


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