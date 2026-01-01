Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, cipria, cuoio, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, cipria, cuoio, liquirizia, macis, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna. Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna.

15 mesi in barrique, almeno 12 mesi in bottiglia. 15 mesi in barrique, almeno 12 mesi in bottiglia.

