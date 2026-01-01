Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, fragola, mirtillo, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, sottobosco, cuoio, macis, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, fragola, mirtillo, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, sottobosco, cuoio, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone.

30 mesi in botte, alcuni mesi in botte di cemento. 30 mesi in botte, alcuni mesi in botte di cemento.

