Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, mora, mirtillo, cacao, tabacco, cannella, liquirizia, macis, cuoio, sottobosco, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, mora, mirtillo, cacao, tabacco, cannella, liquirizia, macis, cuoio, sottobosco, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e lampone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e lampone.

12 mesi in vasche di cemento, 18 mesi in barrique, almeno 9 mesi in bottiglia. 12 mesi in vasche di cemento, 18 mesi in barrique, almeno 9 mesi in bottiglia.

