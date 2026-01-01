Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, cedro, pera, pesca, ananas, nocciola e mandorla. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, cedro, pera, pesca, ananas, nocciola e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e cedro. Finale persistente con ricordi di mela, susina e cedro.

Maturazione in vasche di cemento. Maturazione in vasche di cemento.

