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Torgiano Bianco Torre di Giano 62 2024
Torgiano (Umbria)
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Trebbiano Toscano (70%), Grechetto (30%)
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧
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Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, cedro, pera, pesca, ananas, nocciola e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e cedro.
Maturazione in vasche di cemento.
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Alcol: 12,5%
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Antipasti di pesce e crostacei, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Sformati di verdure, Latticini
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|Calice consigliato
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10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
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|Giugno 2026