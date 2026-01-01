Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pesca, nespola, ananas e mandorla. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pompelmo seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pesca, nespola, ananas e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e pompelmo. Finale persistente con ricordi di mela, susina e pompelmo.

5 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia. 5 mesi in vasche d'acciaio, 6 mesi in bottiglia.

