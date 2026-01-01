Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di ananas, mela, pera, cedro, pesca, nespola, mango, pralina, tiglio, vaniglia e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, pompelmo e acacia seguite da aromi di ananas, mela, pera, cedro, pesca, nespola, mango, pralina, tiglio, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e ananas. Finale persistente con ricordi di banana, pompelmo e ananas.

Fermentazione e maturazione in botte. Fermentazione e maturazione in botte.

