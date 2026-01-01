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Pinot Nero dell'Oltrepo Pavese Piota 2024
Pinot Nero dellOltrepò Pavese (Lombardia)
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Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di geranio, melagrana, fragola, corbezzolo e prugna.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e melagrana.
Maturazione in vasche d'acciaio.
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Alcol: 13,5%
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Affettati, Pasta con carne e funghi, Carne saltata con funghi
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|Calice consigliato
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17 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Giugno 2026