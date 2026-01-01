Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di geranio, melagrana, fragola, corbezzolo e prugna. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di geranio, melagrana, fragola, corbezzolo e prugna.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e melagrana. Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e melagrana.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

