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Rosso di Torgiano Rubesco 62 2022
Torgiano (Umbria)
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, mora, lampone, mirtillo, arancia rossa, tabacco, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora.
Circa 12 mesi in botte.
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Alcol: 14,5%
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Pasta con carne e funghi, Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Giugno 2026