Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, mora, lampone, mirtillo, arancia rossa, tabacco, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, mora, lampone, mirtillo, arancia rossa, tabacco, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora.

Circa 12 mesi in botte. Circa 12 mesi in botte.

