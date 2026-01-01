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Chianti Classico Riserva 2021
Chianti Classico (Toscana)
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Sangiovese (92%), Altre Uve (8%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✭
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Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, lampone, mirtillo, cioccolato, tabacco, cannella, liquirizia, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.
Almeno 24 mesi dei quali circa 12 in botte, almeno 3 mesi in bottiglia.
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Alcol: 13,5%
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Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
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|Calice consigliato
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18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
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|Giugno 2026
|Altre Annate
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