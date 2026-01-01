Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, lampone, mirtillo, cioccolato, tabacco, cannella, liquirizia, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, lampone, mirtillo, cioccolato, tabacco, cannella, liquirizia, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.

Almeno 24 mesi dei quali circa 12 in botte, almeno 3 mesi in bottiglia. Almeno 24 mesi dei quali circa 12 in botte, almeno 3 mesi in bottiglia.

